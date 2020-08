Queen + Adam Lambert: esce il primo album dal vivo ‘Live Around the World’

Da qualche giorno i Queen stavano tenendo i fan sull’attenti, preparandoli all’imminente annuncio di una non meglio precisata novità che sembrava potesse riguardare le attività dal vivo della band britannica da qualche anno affiancata da Adam Lambert sui palchi internazionali. Ebbene, la notizia riguarda sì i concerti della band ma non si tratta di nuovi appuntamenti sul palco ma di una pubblicazione, il primo album dal vivo della formazione Queen + Adam Lambert.

Il live album, battezzato “Live Around the World”, uscirà il 2 ottobre e nei formati CD, CD + DVD, CD + Blu-ray e vinile e raccoglie alcuni dei momento più significativi, selezionati da Brian May, Roger Taylor e Adam Lambert, delle oltre 200 date messe in scena dal gruppo rimasto orfano di Freddie Mercury nel mondo. Tutti i formati includono l'esibizione, per intero, di 22 minuti allo spettacolo benefico Fire Fight Australia, che ha visto la band riproporre per la prima volta il leggendario set portato sul palco del Live Aid nel 1985. Nei formati video di “Live Around the World” sono poi incluse performance extra come la cosiddetta drum battle di Roger Taylor con suo figlio Rufus e l’assolo di chitarra di Brian May in "Last Horizon”.

“Mentre siamo tutti alle prese con la sfida di creare spettacoli dal vivo in un mondo dominato da un nemico virale, ci è sembrato il momento perfetto per creare una raccolta di momenti salienti dal vivo selezionati a mano dai nostro show. I Queen si sono esibiti negli ultimi 7 anni con nostro fratello Adam Lambert”, ha commentato lo storico addetto alle sei corde dei Queen a proposito della pubblicazione. Proseguendo: “È il primo! Mentre guardi e ascolti queste tracce viaggi in tutto il mondo con noi e sperimenti un live set virtuale completo. La raccolta culmina a Sydney all'inizio di quest'anno quando, a supporto di Fire Fight Australia; abbiamo ricreato il set completo del Live Aid. È stato un evento storico per una grande causa, con forse il più alto livello di adrenalina dall'originale Live Aid nel 1985. Mi rende particolarmente felice che ora possiamo condividere questo momento unico con il mondo intero”. Questo invece il commento di Lambert: “Quando non abbiamo potuto fare il tour quest'anno, volevamo dare ai fan qualcosa in sostituzione, e un album Live sembrava la cosa giusta. È la prima volta che pubblichiamo un album insieme e ci siamo divertiti molto a comporlo scegliendo le performance preferite degli ultimi sette anni”.

Il “Rhapsody Tour” di Queen + Adam Lambert, inaugurato nel luglio 2019, è stato sospeso a causa dell’emergenza sanitaria in corso e riprenderà nel maggio 2021: la data italiana, prevista a Bologna il 23 maggio, avrà l'onore di dare il via alla nuova branca della tournée, che si snoderà poi attraverso una manciata di live in Europa e nel Regno Unito.

Ecco la tracklist di “Queen + Adam Lambert Live Around the World”:

CD / VINYL TRACK LIST

Tear It Up (May) The O2, London, UK, 02/07/2018

Now I'm Here (May) Summer Sonic, Tokyo, Japan, 2014

Another One Bites The Dust (Deacon) Summer Sonic, Tokyo, Japan, 2014

Fat Bottomed Girls ft. Dallas Cowboys Cheerleaders (May) American Airlines Center, Dallas, USA, 2019

Don't Stop Me Now (Mercury) Rock In Rio, Lisbon, Portugal, 2016

I Want To Break Free (Deacon) Rock In Rio, Lisbon, Portugal, 2016

Somebody To Love (Mercury) Isle of Wight Festival, UK, 2016

Love Kills - The Ballad (Mercury/Moroder) iHeart Radio Theater, Los Angeles, USA, 2014

I Was Born To Love You (Mercury) Summer Sonic, Tokyo, Japan, 2014

Under Pressure (Queen/Bowie) Global Citizen Festival, New York, USA, 2019

Who Wants To Live Forever (May) Isle of Wight Festival, UK, 2016

The Show Must Go On (Queen) The O2, London, UK, 04/07/2018

Love Of My Life (Mercury) The O2, London, UK, 02/07/2018

Bohemian Rhapsody (Mercury) Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020

Radio Ga Ga (Taylor) Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020

Ay-Ohs (Mercury) Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020

Hammer To Fall (May) Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020

Crazy Little Thing Called Love (Mercury) Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020

We Will Rock You (May) Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020

We Are The Champions (Mercury) Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020

DVD / BLU-RAY TRACK LIST

Drum Battle (Taylor) Qudos Bank Arena, Sydney, Australia, 2014

The Guitar Solo (Last Horizon) (May) The O2, London, UK, 2018

