Pink Floyd, a ottobre al cinema il film concerto ‘Delicate Sound of Thunder’

Arriva per la prima volta nelle sale di tutto il mondo, Italia inclusa – elenco delle sale a breve su nexodigital.it e su www.DelicateSoundOfThunder.com, con prevendite attive a partire dal 27 agosto -, il film concerto “Delicate Sound of Thunder”, testimonianza del tour della band britannica a supporto di “A Momentary Lapse Of Reason”, digitalizzato in 4k, rimontato dalla pellicola originale e con audio rimasterizzato in Dolby Atmos, quest’ultimo remixato dai nastri multitraccia originali da Andy Jackson insieme a David Gilmour e Damon Iddins. La versione restaurata del film concerto, realizzata a partire da oltre 100 bobine di negativi originali in 35 mm, approderà nelle sale italiane solo il 19, 20 e 21 ottobre. La distribuzione in Italia è un’esclusiva di Nexo Digital, in collaborazione con il promoter D’Alessandro e Galli.

Del restauro di “Delicate Sound of Thunder” si è occupato Benny Trickett, sotto la direzione creativa di Aubrey Powell/Hipgnosis. La pellicola originale è stata girata nell’agosto del 1988 con la regia di Wayne Isham, al Nassau Coliseum di New York.

“A Momentary Lapse Of Reason” è il tredicesimo album dei Pink Floyd, partorito dalla formazione Gilmour-Mason-Wright dopo l’addio di Roger Waters nel 1985. Al disco ha fatto seguito il live album “Delicate Sound of Thunder”, uscito nel novembre 1988 e composto in buona parte da brani di “A Momentary Lapse Of Reason”.