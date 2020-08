I Metallica non si aspettavano che James Hetfield tornasse in rehab

Come noto, nel settembre dello scorso anno il frontman dei Metallica James Hetfield ha intrapreso un nuovo percorso di riabilitazione per fronteggiare al meglio la ricaduta del cantante, già in passato alle prese con problemi di dipendenza da alcool e altri tipi di sostanze. Per questa ragione la band heavy metal ha dovuto far slittare le date in Australia e Nuova Zelanda, consentendo così alla voce di “Nothing Else Matters” di rimettersi in sesto. Nel corso di un’intervista concessa dalla band a Metal Hammer i componenti dei Metallica hanno però raccontato che la ricaduta del compagno è arrivata del tutto di sorpresa e che non si sarebbero aspettati che potesse riaccadere. “Non ce lo aspettavamo”, ha spiegato infatti Robert Trujillo, addetto al basso tra le fila dei Four Horsemen, proseguendo: “Sembrava che James stesse bene, ma poi guardi indietro e cerchi di analizzare la situazione nel corso del tempo e vedi dove c’erano bandiere rosse… Stare on the road può essere molto impegnativo, e posso immaginare per James come sia svegliarsi là davanti a tutta quella gente e stare su mentre la tua famiglia non è con te e tutte le cose stanno andando avanti, si accumulano”. Stessa sensazione per Kirk Hammett, che racconta a Metal Hammer come la notizia, “profondamente destabilizzante”, sia stata per lui “uno shock”. Queste sono invece le parole del batterista e co-fondatore della band Lars Ulrich: “Questi ragazzi sono nella mia vita da più tempo di chiunque altro a parte i miei parenti”. E ancora: “Sappiamo qual è l’iter. Quando vedi i tuoi fratelli, i tuoi amici, i tuoi partner passare attraverso alti e bassi per decenni sai com’è il processo”.

Nel 2001 la band di “Enter Sandman” ha attraversato uno dei momenti più difficili della sua carriera proprio mentre Hetfield era in rehab, anche se era già da qualche tempo che i Metallica si trovavano in acque agitate. Le turbolenze furono insistenti al punto da portare il gruppo a decidere di rivolgersi a un "performance enhancement coach", intraprendendo una terapia per riuscire a riprendere a lavorare, come band, in serenità.

Nonostante la ricaduta di Hetfield i Metallica sono al lavoro sul loro prossimo capitolo discografico, ideale seguito del precedente “Hardwired... to Self-Destruct” (2016). Dopo aver lavorato individualmente, nei giorni più intensi del distanziamento sociale legato alla pandemia da Covid-19, i Metallica si sono infine riuniti, con mascherina, in studio per lavorare insieme alle idee raccolte negli ultimi mesi. Per la verità, però, il video attraverso il quale la band ha documentato l’incontro in studio mostra i Four Horsemen alle prese con del vecchio materiale, nello specifico l’intro di "Creeping Death”. La speranza, stando alle più recenti dichiarazioni della formazione, è che quello fosse solo un riscaldamento.