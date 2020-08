Tom Petty, arriva la ristampa di ‘Wildflowers’ con rarità

“Wildflowers”, secondo album solista di Tom Petty, torna sul mercato in una ristampa che comprende demo, registrazioni casalinghe, performance dal vivo e canzoni mai pubblicate prima. La data d’uscita prevista per “Wildflowers & All the Rest” è il 16 ottobre prossimo e una prima anticipazione del progetto è già stata messa a disposizione dei fan. Si tratta di una versione casalinga della title track “Wildflowers”: potete ascoltarla qui sotto.

Della selezione dei materiali si sono occupati i già compagni di band del compianto musicista statunitense, venuto a mancare nell’ottobre del 2017, Mike Campbell e Benmont Tench insieme alle figlie Adria e Annakim Petty e alla moglie Dana Petty. La produzione di “Wildflowers & All the Rest” è stata invece affidata al collaboratore di lunga data della voce di “American Girl” Ryan Ulyate. La ristampa uscirà anche nel formato Super Deluxe con cinque CD, nove LP e testi del produttore della versione originaria del disco, Rick Rubin, e degli Heartbreakers.

Poco dopo la morte del già leader degli Heartbreakers l’edizione statunitense di Rolling Stone aveva riferito che il musicista era al lavoro su un tour basato proprio su “Wildflowers”, un’idea alla quale Petty stava lavorando proprio nei suoi ultimi mesi di vita. Secondo quanto riferito da Rolling Stone USA l’artista avrebbe dovuto portare con sé e con la band sul palco anche Norah Jones e il progetto era stato temporaneamente accantonato perché Petty e gli Heartbreakers potessero dedicarsi al tour dei 40 anni di carriera.