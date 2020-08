Paul McCartney usa ancora l’amplificatore che ha acquistato quando aveva 14 anni

L’edizione super deluxe della decima fatica solista di Paul McCartney, “Flaming Pie” - originariamente uscita nel maggio del 1997 e tornata nei negozi lo scorso 31 luglio - include, tra le altre cose, una presentazione da parte dell’ex Beatle del suo Hog Hill Mill Studios nel Sussex. Illustrando il suo studio, Macca ha spiegato il suo processo di registrazione e ha rivelato che usa ancora un amplificatore per chitarra che ha acquistato quando aveva 14 anni. Il suo “piccolo amplificatore verde” è un Elpico A55 e - come sottolineato dal New Musical Express - è stato avvistato sul palco durante i concerti tenuti dai Beatles nei primi anni della loro carriera.

In un documentario del 1997, dedicato alla realizzazione di “Flaming Pie”, l’ex Beatle ha presentato il suo Elpico A55, prodotto per la prima volta dalla società britannica Lee Products intorno al 1956 e originariamente non progettato come amplificatore per chitarra. McCartney ha detto: “Questo è il mio primo amplificatore in assoluto che abbia mai avuto quando avevo 14 anni, si chiamava Elpico. Come si può notare è molto anni ’50, sembra un mobile anni ’50.”

Paul McCartney ha aggiunto:

“È stato il mio primo amplificatore e da allora l'ho conservato. Ora l’ho sistemato perché è così vecchio. Quando ci attacchi una chitarra elettrica, ora suona un po’ come una chitarra distorta, quindi è un suono abbastanza funky che uso a volte. È una piccola cosa cara di molti anni fa”.

Lo scorso mese di giugno l’ex Beatle avrebbe dovuto portare la sua musica in Italia. A causa dell’emergenza Coronavirus, però, i concerti di McCartney in programma a Napoli e a Lucca - rispettivamente il 10 giugno e il 13 giugno 2020 - sono stati annullati.