Frank Ocean al lavoro su un ‘progetto segreto’ con il regista Luca Guadagnino

A margine di una chiacchierata con Kyle Buchanan del New York Times, il regista palermitano Luca Guadagnino ha parlato della miniserie da lui diretta per HBO, “We are who we are” - che conta nel cast anche Kid Cudi e che debutterà in Italia su Sky Atlantic il prossimo mese di ottobre - e ha rivelato di aver recentemente lavorato con Frank Ocean su un “progetto segreto”. La notizia della collaborazione tra il cineasta - già dietro la macchina da presa per, tra gli altri, il film “Call me by your name” del 2017 e il remake del classico di Dario Argento, “Suspiria”, del 2018 con la colonna sonora composta da Thom Yorke - e il cantante e rapper californiano è stata diffusa da Buchanan attraverso un post condiviso su Twitter.

“Ho parlato con Luca Guadagnino a proposito del suo prossimo show per HBO e mi ha detto di aver recentemente lavorato con Frank Ocean su un progetto segreto”, ha fatto sapere il giornalista del New York Times. Kyle Buchanan ha poi riportato una citazione del regista che dice:

“Abbiamo collaborato a un video musicale che non ha mai visto la luce. Mi servo del Times per lanciare un appello a Frank: Frank, facciamo quel video. Forza”.

I spoke to Luca Guadagnino about his upcoming HBO show and he told me he'd recently worked with Frank Ocean on a secret project. "We were collaborating on a music video that never happened. I use the Times to launch an appeal to Frank: Frank, let's do that video. Come on." — Kyle Buchanan (@kylebuchanan) August 19, 2020

Lo scorso 25 marzo Frank Ocean, che ha pubblicato il suo ultimo album “Blonde” (leggi qui la nostra recensione) nel 2016, ha condiviso i singoli “Dear April” e “Cayendo”, usciti a qualche mese di distanza dalla pubblicazione dei brani “DHL” e “In my room”.

Sotto al tweet di Kyle Buchanan un utente ha domandato se il giornalista abbia chiesto a Luca Guadagnino qualche informazione in merito al suo progetto riguardante Bob Dylan. Il regista, infatti, nel 2018 aveva rivelato di essere al lavorando su un adattamento cinematografico dell’album del cantautore di Duluth del 1975, “Blood on the tracks”. “Non è riuscito a ottenere il budget che voleva”, ha risposto Buchanan.