Coronavirus, Scozia: niente musica di sottofondo nei pub e ristoranti. Ecco perché

A causa dell’aumento dei casi di Coronavirus in Scozia, che secondo il Primo ministro Nicola Sturgeon è attribuibile all’allentamento delle restrizioni e ad alcuni focolai locali come quello di Aberdeen - che all’inizio del mese di agosto ha costretto la premiere scozzese ad isolare la città nella zona settentrionale del Paese - sono state introdotte nuove misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus. Come si legge sul sito web del governo scozzese, le nuove linee guida imposte in Scozia, in vigore dallo scorso 14 agosto, interessano - tra gli altri - pub, bar e ristoranti. Come riportato dalla BBC, in tali luoghi, che dovranno fornire il servizio al tavolo, consentire la prenotazione anticipata e rispettare diverse norme come l’obbligo di raccogliere i dati personali dei clienti, per legge “non dovrebbe esserci musica di sottofondo e l’audio delle TV dovrebbe essere disattivato in modo che le persone non debbano avvicinarsi per farsi sentire”. Annunciando le linee guida aggiornate, Nicola Sturgeon - oltre ad affermare che i casi registrati nell’area di Aberdeen e altrove in Scozia hanno evidenziato come “i pub e i ristoranti sono luoghi ad alto rischio per la trasmissione del Coronavirus” e ad esortare le persone a limitare il numero di pub frequentati in un giorno - ha fatto sapere che si sta valutando la possibilità di consentire "livelli di decibel accettabili" per TV e musica.

A seguito delle nuove restrizioni imposte dal governo scozzese, diversi proprietari di bar e pub hanno sottolineato come il divieto della musica di sottofondo potrà causare più danni che benefici. Ad esempio, il proprietario del Sneaky Pete’s di Edimburgo Nick Stewart - come ripreso dal New Musical Express - ha affermato che impedire la riproduzione di musica nei pub e nei ristoranti “porterà le persone a cercare musica in ambienti non controllati, come le feste in casa”. Stewart ha aggiunto: “Un divieto della musica non è più sicuro di avere musica di sottofondo correttamente controllata. Ci dovrebbe essere un compromesso, con la musica di sottofondo impostata su un massimo di 70 decibel.” Ha poi detto: “Chiaramente, la gente non dovrebbe urlare a causa della musica ad alto volume in questo momento, quindi una posizione sfumata è giusta. Ma questo non giustifica iniziare con un divieto. La musica di sottofondo è più sicura di un divieto della musica, e con esperti dalla nostra parte, possiamo provarlo”.

In Italia, alla luce dell’aggravarsi dell’emergenza sanitaria, nei giorni scorsi è stata presa dal governo la decisionedi chiudere le discoteche almeno fino al 7 settembre. Contro tale decisione, lo scorso 16 agosto l'associazione delle imprese dell'intrattenimento da ballo e spettacolo raccolta sotto la sigla Silb ha deciso di fare ricorso al Tar, che è stato però respinto.