Queen, un annuncio in arrivo: Brian May dà appuntamento ai fan

L’addetto alle sei corde dei Queen Brian May, sempre attivo sui suoi social, ha pubblicato oggi un video che invita i fan all’attenzione, avvisandoli che presto – nello specifico all’1 di notte di domani, 20 agosto, ora italiana – la band britannica darà un annuncio. Di che tipo di annuncio si tratti non è dato saperlo, ma sembra abbastanza scontato che riguardi qualche appuntamento dal vivo della band, considerando che la clip propone dei frame che vedono la leggendaria formazione britannica, accompagnata da Adam Lambert, muoversi tra il palco, il backstage e la folla. Una possibilità concreta, suggerita da un utente tra i commenti al video, è che si tratti di nuove date della tournée, magari negli Stati Uniti, considerando che al momento Adam Lambert e i Queen hanno set in calendario solo nel Regno Unito e in Europa.

Il “Rhapsody Tour” prenderà il via in Italia, a Bologna, il 23 maggio, e si concluderà, dopo i diversi appuntamenti sui palchi del Vecchio Continente, il 7 luglio a Madrid, in Spagna. Le date in calendario sono il risultato della riprogrammazione che ha cercato di adattarsi all’emergenza sanitaria che ha reso impossibile per molti artisti portare avanti i propri tour quest’anno.

Nei giorni scorsi Brian May ha fatto squadra con diversi altri musicisti, come tra gli altri Steve Vai e Nuno Bettencourt degli Extreme, per proporre una nuova versione strumentale, nata a distanza, della hit dei Queen “Bohemian Rhapsody”. Potete ascoltare qui quel che ne è venuto fuori.