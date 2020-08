Levante, una nuova canzone per ‘Baby 3’ con Altarboy

Ci sarà anche un inedito di Levante, “Vertigine”, nella prossima stagione, la terza, di “Baby”, la serie Netflix diretta da Andrea De Sica e Anna Negri sul caso delle baby squillo del quartiere romano dei Parioli, in uscita sulla piattaforma il prossimo 16 settembre. Ad annunciare il brano è la stessa Claudia Lagona, in arte Levante, attraverso una storia su Instagram, dalla quale si evince anche che “Vertigine” è nata in collaborazione con il duo di produttori composto da Attilio Tucci e Sergio Picciaredda e raccolto sotto il nome di Altarboy.

Il singolo sarà il terzo per la voce di “Gesù Cristo sono io” del 2020 e segue i precedenti “Tikibombom” – in gara a Sanremo 2020 – e il più recente “Sirene”. Dal punto di vista discografico invece Levante è ferma a “Magmamemoria”, uscito lo scorso anno. Il disco ha fatto seguito a “Nel caos di stanze stupefacenti” (2017), a sua volta preceduto da “Abbia cura di te” (2015) e “Manuale distruzione” (2014).