Addio a Laura Reggiani

Abbiamo appreso con molta tristezza della scomparsa di Laura Reggiani, giornalista di musica e spettacolo che dopo gli esordi al quotidiano "La Notte" aveva fatto parte della redazione del settimanale "Boy Music" per tutta la vita della testata, per poi passare ad "Amica" collaborando intanto con numerosi altri giornali.

Laura non ha superato le complicazioni di un'operazione resa necessaria dalla frattura del femore.

Da tempo Laura Reggiani viveva in Irlanda, insieme al marito Angelo Vaggi, discografico e scrittore, al quale vanno le più affettuose condoglianze di Rockol.

Ho collaborato a lungo con "Boy Music", ed ho conosciuto bene Laura. Mi addolora sapere che non è più con noi. All'amico Angelo, un forte abbraccio. (fz)