Groove Armada, a ottobre il primo album in 10 anni ‘Edge Of The Horizon’

Fino a qualche mese fa, quando i Groove Armada hanno pubblicato il singolo, assaggio del nuovo album, “Get Out On The Dancefloor”, quello che si sapeva era che il disco, il primo in dieci anni per il duo di “Superstylin’”, sarebbe uscito dopo l’estate. Arrivano adesso i dettagli del progetto capitanato da “Get Out On The Dancefloor”, dal titolo “Edge Of The Horizon”. La data d’uscita, intanto: il 2 ottobre. E con essa il secondo estratto del disco, il brano “Lover 4 Now” con il featuring di Todd Edwards, partorito da Andy Cato e Tom Findlay, raccontano loro stessi, a Ibiza, “in quel momento in cui la sera diventa notte e tutto sembra possibile”. Potete ascoltarlo qui sotto:

Questa è invece la tracklist di “Get Out On The Dancefloor”:

Get Out On The Dancefloor (feat. Nick Littlemore)

Holding Strong

Tripwire (feat. Nick Littlemore)

Don’t Give Up

We’re Free

Edge Of The Horizon

Lover 4 Now (feat. Todd Edwards)

I Can Only Miss You

What Cha Gonna Do With Your Love

Talk Talk

Dance Our Hurt Away

Il silenzio discografico del duo britannico dura da quando i Groove Armanda nel 2010 hanno pubblicato i due album “Black Light” e “White Light”. A proposito di “Get Out On The Dancefloor” Andy Cato ha raccontato: “Durante quei giorni in studio, il resto del mondo era in silenzio. C’è un’intensità, qualcuno guardando da fuori potrebbe dire una follia, che arriva quando siamo totalmente persi tra gli strumenti, i sintetizzatori e le registrazioni giorno e notte”.