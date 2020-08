VMAs 2020, Ariana Grande al fianco di Lady Gaga per il debutto dal vivo di ‘Rain on Me’

Cresce la lista dei performer degli MTV Video Music Awards, i tradizionali premi musicali di MTV di scena il prossimo 30 agosto. Dopo l’annuncio nei giorni scorsi della presenza, tra gli ospiti dell’evento, di Miley Cyrus, che andava ad aggiungersi a un cast composto da The Weeknd, Roddy Ricch, Maluma, Lady Gaga, J Balvin, Doja Cat, CNCO e BTS, lo staff dei VMAs fa sapere che ci sarà anche Ariana Grande, al fianco della voce di “Bad Romance”, sul palco della grande festa che assegna alcuni tra i più importanti premi del mondo della musica. Insieme, le due cantanti presenteranno per la prima volta dal vivo il loro singolo collaborativo “Rain on Me”, uscito lo scorso mese di maggio e parte del più recente capitolo discografico di Gaga, “Chromatica”.

All’evento che vedrà Keke Palmer fare gli onori di casa e che andrà in scena in diverse location all’aperto a New York – e non più, causa Covid-19, al Barclays Center come inizialmente previsto – le due artiste si presentano con nove nomination, il numero più alto tra tutti i candidati ai VMAs 2020. Molte di queste sono legate a “Rain on Me”, nello specifico "Video of the Year", "Song of the Year", "Best Collaboration", "Best Pop", "Best Cinematography", "Best Visual Effects" e "Best Choreography". A queste si aggiungono per Ariana Grande le nomination nelle categorie "Best Collaboration" e "Best Music Video From Home" e per la popstar newyorkese quelle per "Artist of the Year" e "Best Quarantine Performance".

“Rain On Me” è stata registrata tra la California e New York, scritta da una fitta squadra di autori composta, oltre che da Gaga e Ariana Grande-Butera, da Nija Charles, Rami Yacoub, Tchami e Boys Noize. Della produzione si sono invece occupati BloodPop e Burns.