Taylor Swift estende il suo record in classifica e pubblica il video di 'The lakes'

Taylor Swift estende il suo record in classifica. "Folklore", l'album pubblicato a sorpresa a fine luglio, sta dando non poche soddisfazioni alla cantautrice statunitense: grazie al successo del disco, la voce di "Look what you made me do" torna al primo posto della Billboard Artist 100, la classifica stilata dalla rivista statunitense per misurare la popolarità degli artisti combinando i dati relativi alle vendite fisiche, agli ascolti sulle piattaforme di streaming, ai passaggi radiofonici e alle interazioni con i fan sui social. È la quarantesima volta in quattordici anni di carriera che Taylor Swift conquista la vetta della classifica. Dietro di lei ci sono Drake (31 settimane in testa), The Weeknd (20), Post Malone (14) e Ariana Grande (13). Negli ultimi sette giorni il disco ha venduto l'equivalente di 136mila copie (tra vendite fisiche e riproduzioni in streaming) e si appresta a confermarsi in vetta alla classifica per la terza settimana consecutiva. Intanto, in rete arriva il lyric video di "The lakes", la canzone contenuta nelle edizioni deluxe di "Folklore" come traccia bonus.

