Madonna, quante gaffe sul coronavirus

Madonna finisce di nuovo nell'occhio del ciclone. È polemica per la festa non distanziata per i 62 anni della Regina del Pop (compiuti la scorsa domenica). La cantante è volata in Giamaica e lì ha invitato amici e vip a festeggiare insieme a lei il compleanno: le foto e i video postati sui social mostrano gli invitati senza mascherina e assembrati senza rispettare le norme anti-Covid. Tra questi ci sono anche il suo fidanzato Ahlamalik Williams (ballerino più giovane di lei di trentasette anni), Diplo (vero nome Thomas Wesley Pentz, dj e produttore statunitense di fama mondiale, che collabora con Madonna dai tempi di "Rebel heart", l'album del 2015) e il ballerino italiano Daniele Sibilli (scartato da "Amici", la popstar lo scoprì qualche anno fa in occasione di un party privato in Puglia ed è ancora oggi nel corpo di ballo che accompagna Madonna sui palchi). Tra le varie foto postate da Madonna stessa su Instagram ce n'è una che ritrae la voce di "Like a Virgin" con uno spinello tra le labbra e un piattino pieno di marijuana.

A puntare il dito contro Madonna, 15.4 milioni di followers su Istagram e un pubblico trasversale (le collaborazioni con le nuove star del rap e del pop, da quella con Quavo e Cardi B fino a quella - più recente - con Dua Lipa le hanno permesso di farsi un seguito anche tra i giovanissimi), sono i suoi stessi fan, che l'accusano di non dare il buon esempio.

Si tratta dell'ennesima figuraccia sui social a tema coronavirus per la popstar, che qualche giorno fa è stata oscurata su Instagram - e attaccata da Annie Lennox - per aver condiviso sul suo account ufficiale un video che riportava informazioni false sul Covid-19: quello di una sedicente dottoressa di Houston che affermava di aver curato molti pazienti affetti dal virus con idrossiclorochina e che sosteneva di essere a conoscenza dell'esistenza di un vaccino contro il Covid-19 da mesi. All'inizio dell'emergenza aveva detto: "La cosa fantastica del coronavirus è che ci rende tutti uguali". E dopo aver dichiarato pubblicamente di aver sviluppato gli anticorpi del coronavirus, ipotizzando tra le righe di essere stata contagiata, ha festeggiato insieme ad alcuni amici il compleanno dell'amico fotografo Steven Klein. Anche in quel caso, nessun rispetto delle norme.