Apple: Beats 1 va in pensione e arriva Apple Music Radio

Apple ha annunciato oggi due nuove stazioni radio globali in diretta su Apple Music, ora a disposizione di tutti i fan in 165 Paesi. A partire da oggi Beats 1, la radio globale di punta, si chiamerà Apple Music 1, e debutteranno due nuove stazioni: Apple Music Hits, per celebrare le canzoni più amate degli anni ’80, ’90 e 2000, e Apple Music Country, dedicata alla musica country.

Dal lancio di Apple Music nel 2015, Beats 1 è cresciuta fino a diventare una delle radio più ascoltate al mondo, tra interviste d’approfondimento agli artisti, esclusive e anteprime internazionali. Oliver Schusser, vice presidente di Apple Music, Beats, and International Content, dice:

“Negli ultimi cinque anni, in ogni momento significativo per il mondo della musica, Beats 1 ha messo la human curation in primo piano e attratto ascoltatori con programmi in esclusiva creati dalle persone più innovative, rispettate e amate del settore. Ora Apple Music Radio fornisce una piattaforma globale senza uguali dove artisti di ogni genere possono parlare di musica, fare musica e condividerla con i fan. Ed è solo l’inizio: continueremo a investire nella radio live e a creare opportunità per permettere agli ascoltatori di tutto il mondo di entrare in contatto con la musica che amano.”

Da oggi Beats 1 si chiamerà Apple Music 1: potrà essere ascoltata da iPhone, iPad, iPod, CarPlay, Apple Watch, Apple TV, Mac, HomePod e online su music.apple.com.