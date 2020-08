Dave Grohl esaudisce a distanza il desiderio di un fan: video

Dave Grohl ha esaudito - a distanza - il desiderio di un fan, che sognava da tempo di suonare con lui, anche solamente in forma virtuale. Pat Finnerty, questo il nome del ragazzo, originario della Pennsylvania, chiuso in casa a causa del lockdown, nelle ultime settimane ha realizzato una serie di video su Instagram nei quali si è divertito a suonare accompagnato da un cartonato del leader dei Foo Fighters.

Nel tentativo di raggiungere Dave Grohl in persona, Finnerty ha lanciato una vera e propria maratona virtuale, la Grohlathon: l'obiettivo era quello di suonare con il cantante dei Foo Fighters "Money for nothing", il pezzo dei Dire Straits frutto della collaborazione tra Mark Knopfler e Sting, che cantava l'introduzione e i cori (la linea vocale riprendeva quella di "Don't stand so close to me" dei Police).

Dopo nove ore di diretta, Grohl si è finalmente collegato: il rocker era a cena con alcuni amici, ma non si è tirato indietro quando Finnerty gli ha proposto di suonare insieme il brano dei Dire Straits. Ecco il video del loro duetto: