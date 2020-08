Neil Young, in arrivo l’EP ‘The Times’

Non importa quanto materiale Neil Young possa pubblicare, ce ne sarà sempre dell’altro in arrivo. L’ultima novità – annunciata contestualmente all’uscita del video della nuova versione anti Trump di “Lookin’ for a Leader” diffusa dal rocker canadese il mese scorso – è l’EP “The Times”, del quale Neil Young nulla aveva ancora accennato fino a questo momento. L’EP, spiega la voce di “On The Beach”, conterrà anche quest’ultima reinterpretazione di “Lookin’ for a Leader”: “Invito il Presidente a mettere questa canzone al suo prossimo rally. Una canzone sui sentimenti che molti di noi provano oggi nei confronti dell’America, parte di The Times, un EP che uscirà presto per Reprise Records”. Potete guardare il video di “Lookin’ for a Leader”, dalle Fireside Sessions dell’artista, qui:

Caricamento video in corso Link

Solo un paio di giorni fa il cantautore ha annunciato la pubblicazione dell’album dal vivo e del film "Way Down in the Rust Bucket", testimonianza del concerto che Neil Young ha messo in scena insieme ai suoi Crazy Horse il 13 novembre 1990 al Catalyst di Santa Cruz, California: il disco e la pellicola associata saranno messi a disposizione del pubblico il 6 dicembre prossimo. La pubblicazione più significativa di Neil Young dell’ultimo periodo è però senza dubbio il cosiddetto album “perduto” “Homegrown” - qui la nostra recensione -, registrato dall’artista negli anni Settanta ma mai concluso e arrivato sul mercato a decenni di distanza.