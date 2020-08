Morrissey ringrazia i fan: ‘Vi mando l’amore che mi rimane’

Dopo essersi rivolto ai fan chiedendo loro di pregare per sua madre, in fin di vita, ora Morrissey è tornato a parlare alla sua fanbase ringraziandoli, questa volta, per la vicinanza e il supporto dimostrati dopo la morte di Elizabeth Anne Dwyer, che si è infine spenta. Il già frontman degli Smiths ha pubblicato il suo messaggio sul sito MorrisseyCentral, accompagnando una foto con alcuni fiori all’esterno dell’abitazione di sua madre. “Non m’interessa nulla della mia vita, ma il modo in cui i miei amici in tutto il mondo hanno considerato mia madre con così grande rispetto e amore fedele è per me un dono che nessun successo, trionfo o ricchezza potrebbe eguagliare”, scrive la voce di “This Charming Man”, che prosegue: “Vi mando l’amore che mi rimane e spero che tutti sopravvivremo così che un giorno, in un modo, le dimore della musica e della libertà di espressione non avranno mai più il potere di esercitare il loro inganno malizioso che ci tiene separati”.

La madre di Morrissey – nato nel Lancashire dall’unione tra Dwyer e Peter Morrissey – si recava spesso ai concerti del cantante. Tra i più recenti, la donna ha presenziato al live al London Palladium del 2018. Il cantante britannico ha pubblicato quest’anno il suo ultimo album solista, “I Am Not a Dog on a Chain”, ideale seguito del precedente “Low in High School” del 2017. Il disco è stato prodotto da Joe Chiccarelli e anticipato dal singolo apripista "Bobby, Don't You Think They Know?".