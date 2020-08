Kanye West vuole costruire un ecovillaggio e ha ripreso con le messe della domenica

Kanye West è inarrestabile: i progetti del rapper, già impegnato nell’impresa non da poco che lo vede ambire alla presidenza degli Stati Uniti, non si fermano. E tra i comizi e lo studio di registrazione l’artista cresciuto a Chicago trova anche il tempo per dedicarsi al sociale e per rilanciare le sue messe della domenica, inaugurate da West lo scorso anno.

Andando con ordine, il rapper e produttore, che da qualche tempo si fa chiamare anche Ye, ha lanciato sui social un progetto già tentato in passato, ovvero l’idea di creare uno spazio, presentato da Kanye West come un “ecovillaggio”, a supporto di madri e famiglie. Lo spazio, battezzato “Birthday Lake”, dovrebbe offrire “un santuario per coloro che scelgono il Piano A”. Nello specifico, “un posto dove fare esperienza in maniera sicura della maternità e del parto” e che offra “stipendi, cura dei bambini e opportunità di carriera”, con l’idea di garantire anche un’istruzione di alta qualità ai suoi abitanti. Tra i principi guida di “Birthday Lake” figurano, scrive West, “prevenzione olistica e intelligenza emotiva”. Già lo scorso anno l’artista aveva presentato un prototipo del progetto ma non era stato approvato dal Los Angeles Department of Public Works. Kanye West ha delle idee molto precise anche sull’architettura dell’ecovillaggio, pensata ispirandosi all’acqua e alle curve.

Quanto alle messe della domenica, che hanno trovato spazio anche nell’edizione 2019 del Coachella – qui la scaletta –, è stata la moglie Kim Kardashian a rendere nota, via Twitter, la loro ripresa. “La messa della domenica è tornata”, ha twittato Kardashian, spiegando anche che West e il suo coro stanno rispettando tutte le norme di distanziamento sociale atte a prevenire la diffusione del Covid-19. L’ultima messa, ad esempio, è andata in scena in un grande spazio aperto senza pubblico.

Intanto, qualche giorno fa Kanye West ha presentato la nuova linea di merchandising della sua corsa alle presidenziali, magliette e cappellini marchiati dal motto “The Birthday Party”.