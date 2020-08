Metallica: "L'album con Lou Reed? Non cambieremmo nulla"

I Metallica hanno spiegato di non avere rimpianti per "Lulu", il loro contestato album in collaborazione con Lou Reed (leggi qui la nostra recensione). I giganti del metal stavano parlando con Howard Stern nel suo spettacolo SiriusXM dove hanno suonato "Wherever I May Roam", "The Unforgiven" e "All Within My Hands", quando hanno iniziato a parlare di "Lulu", disco del 2011 realizzato con Reed. Lo stesso cantautore aveva affermato che quel progetto "era così impopolare che i fan dei Metallica hanno minacciato di spararmi per averlo fatto". La band, invece, ha spiegato che è stata un'esperienza gratificante lavorare con la leggenda dei Velvet Underground. Proprio il batterista e fondatore della band, Lars Ulrich ha spiegato che il gruppo "non ha alcun rimpianto e che non cambierebbe nulla".



Qui un'intervista a Lou Reed e ai Metallica:

Qui sotto due brani tratti dal disco, uno in versione live:

