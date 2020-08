Kanye West: "Io, fra Nirvana e Guns N’ Roses, non riesco a scegliere. Voi?"

Kanye West, fra un post e l'altro sulla sua campagna elettorale, ha chiesto ai suoi fan di scegliere il proprio gruppo rock preferito fra Nirvana e Guns N’ Roses. Lui ammette di non avere una band preferita fra le due, di trovarle entrambe fantastiche. Mai fra i fan del rapper si è scatenato il dibattito ed è interessante come una fan base rap reagisca a un tema come questo. "I Nirvana sono stati rivoluzionari, ma nulla sarebbe potuto accadere senza la musica dei GnR", ha affermato un utente di Twitter. “I GnR sono stati il collegamento tra i capelloni del rock e il grunge", scrive un altro. Poi c'è chi, invece, non ha dubbi: “Nirvana. A mani basse."