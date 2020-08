Elettra Lamborghini, polemiche dopo la serata a Gallipoli. E lei cancella tutti i prossimi eventi.

Il Praja di Gallipoli, già nell'occhio del ciclone per l'esibizione di Bob Sinclar, è tornato nella bufera dopo la serata di Elettra Lamborghini. Dai video girati nella serata del 14 agosto, nonostante l'invito sul maxi schermo a indossare la mascherina, non sembrerebbero essere state rispettate le misure sul distanziamento fisico imposto dalle regole sul Coronavirus. La polemica è divampata immediatamente sui social. Tanto da spingere la cantante a pubblicare una story su Instagram e un post sugli altri social in cui annuncia la cancellazione di tutti i suoi prossimi eventi in programma.

Lamborghini era finita infatti al centro delle discussioni degli utenti per la serata "troppo affollata", molti di questi portavano come esempio Gigi D'Agostino. Il protagonista dell'italo-dance degli anni '90 era stato lodato nei giorni scorsi per la decisione di annullare il suo set di Ferragosto. "Mi spiace trovarmi qui a riscrivere le stesse cose che ho scritto a marzo. Purtroppo il problema “Covid” si sta di nuovo aggravando. Ho deciso che il mio live set di domani sera, 14 agosto 2020, non ci sarà. Per il bene del pubblico che, a mio avviso, affrontando il viaggio e partecipando al concerto si esporrebbe in entrambe le situazioni al rischio di contagio. Per il bene di tutti gli operatori addetti alla produzione dell’evento che entrando in strettissimo contatto con altre persone, prima, durante e dopo il concerto, si esporrebbero al rischio di contagio. Aspettando un giorno migliore...Un abbraccio virtuale musicale". Elettra Lamborghini, invece, che ha voluto comunque partecipare alla serata in discoteca, è stata attaccata.