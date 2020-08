Slipknot, Corey Taylor spiega l'unico motivo per cui potrebbe non indossare più la maschera

Corey Taylor è pronto a pubblicare il suo primo album da solista: il progetto uscirà il prossimo 2 ottobre e si intitolerà "CMFT". La voce degli Slipknot ha già confermato, all'inizio di questa settimana, che la sua band più vecchia, gli Stone Sour, è in "pausa indefinita". Parlando con SiriusXM, Taylor ha risposto a una domanda su quando potrebbe definitivamente abbandonare la maschera: "Questa è una buona domanda. La risposta onesta è: non lo so. Cerco davvero di mantenermi in salute, cerco di mantenermi pulito e sempre pronto. Sono ancora appassionato di musica estrema come lo sono sempre stato. Questo è solo un lato di me, certo. Sono ancora pazzo, la band deve calmarmi quando mi metto a scrivere". Il frontman ha poi continuato: "Potrei abbandonare la maschera e la band (gli Slipknot) solo quando le cose cambieranno davvero, quando io cambierò. Non mi sono mai permesso di fare nulla per soldi, mai per un pop economico p una fama a buon mercato...Non ho mai fatto niente di tutto ciò. Sono orgoglioso del nostro percorso. Ma è inutile dire che, se arriverò all'età in cui quella scelta avrà un senso, penso che una parte di me ribadirà: No. No, questo non è quello che sei. Questo non è quello che vuoi fare. Devi camminare ancora".