Vasco Rossi ricorda Charles Bukowski a cento anni dalla sua nascita

Il 16 agosto 1920 nasceva Charles Bukowski. Oggi avrebbe compiuto 100 anni. "VASCO ROSSI e BUKOWSKI" di Fernanda Pivano: "... Ma tutto questo non c'entra con l'affinità intellettuale, e insisto a definirla soprattutto e magari soltanto intellettuale, tra Charles Bukowski e Vasco Rossi, tra questi due mostri dell'opinione pubblica e queste due dolcissime vittime di sogni troppo grandi per poter essere realizzati. Sono i sogni che vorrebbero gli uomini sinceri, pronti a difendere le loro idee, incapaci di schiavitù morali, pronti a battersi per difendere idee magari fallimentari già in partenza: gli uomini che una volta, prima che diventassero bombaroli, si chiamavano anarchici. Chi lo sa se questi due artisti che ho scelto come modello per spiegare uno dei tanti punti di vista possibili, trasgrediscono per denuncia, come diceva Lillian Hellman, o per disperazione come diceva Bukowski, o per bisogno di affermare a qualunque costo la propria indipendenza come dice Vasco. Forse non lo sapremo mai. Quello che sapremo è che molti di noi saranno capaci di tremare leggendo le poesie di Bukowski o quelle di Vasco, col loro messaggio di integrità proposto come premio o comunque come sogno per la vita di ragazzi in attesa di diventare uomini". #charlesbukowski #bukowski #16agosto1920 #100annidibukowski #fernandapivano #vascorossiebukowski #affinitàintellettuale