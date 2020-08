Jimmy Page, ecco perché i Led Zeppelin non hanno suonato a Woodstock

Il 15 agosto 1969 prendeva il via, nella cittadina rurale di Bethel, nello Stato di New York, il Festival di Woodstock, che sarebbe durato fino al 18 agosto. Della line-up dello storico evento all’insegna della pace e del rock hanno fatto parte, tra i tanti, Arlo Guthrie, Joan Baez, i Creedence Clearwater Revival, Santana, gli Who, Janis Joplin con la sua Kozmic Blues Band, i Jefferson Airplane, Sly & the Family Stone, i Grateful Dead, Joe Cocker, Jimi Hendrix e Crosby, Stills, Nash & Young. Molti dei pesi massimi del rock e del folk del periodo, insomma, ma non i Led Zeppelin. Sull’assenza della band di Robert Plant e Jimmy Page molto si è detto e il chitarrista della formazione è tornato oggi sulla questione via social, ricordando sui suoi profili dove si trovavano quel 15 agosto del 1969 lui e i suoi compagni.

“Questo giorno, nel 1969, suonavo alla HemisFair Arena, San Antonio, con i Led Zeppelin”, ha scritto Page sui social, proseguendo: “Oggi si celebra il primo giorno di Woodstock. Ci sono state molte speculazioni sul perché i Led Zeppelin non abbiano suonato all’iconico festival. Anche se sapevamo che stavano organizzando l’evento eravamo già vincolati a una serie di date”. Semplice, insomma. Prosegue il musicista britannico: “Infatti, questo giorno nel 1969, suonavamo a San Antonio, in Texas, facendo musica, facendo l’amore con le loro donne e bevendo la loro tequila!”.

Ecco la scaletta che la band di “Stairway to Heaven” ha proposto sul palco della HemisFair:

The Train Kept A-Rollin' (cover di Tiny Bradshaw)

I Can't Quit You Baby (cover di Willie Dixon)

Dazed and Confused (cover di Jake Holmes cover)

You Shook Me (cover di Willie Dixon)

How Many More Times

Communication Breakdown

Heartbreaker

White Summer/Black Mountain Side

Whole Lotta Love