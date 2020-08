The Weeknd, rarità e un remix di Lana Del Rey per ricordare quando ‘Kiss Land’ ha fatto il botto

Per ricordare, e festeggiare, il giorno in cui il suo debutto discografico, “Kiss Land”, uscito nel 2013, ha raggiunto, proprio questa settimana, i piani alti della classifica americana, la Billboard 200, The Weeknd ha deciso di condividere alcuni materiali speciali, da lui presentati come “qualche canzone e idea” che non è finita nel disco. Il cantautore e produttore canadese ha messo a disposizione le rarità nel corso del nono episodio del suo show radiofonico del venerdì di Apple Music, battezzato “Memento Mori”. Ci sono, ad esempio, la demo di “One of Those Nights” – presente solo nell’edizione deluxe di “Stay Trippy” di Juicy J - e altri demo come “Heavenly Creatures”, “Another One of Me”, “Angel Face” e “For Your Eyes”. Ma soprattutto un remix curato da Abel Makkonen Tesfaye della canzone di Lana Del Rey "Money Power Glory" contenuta in “Ultraviolence” (2014). La puntata, “uno speciale episodio di ringraziamento ai fan per aver mostrato così tanto amore a Kiss Land questa settimana”, può essere riascoltata qui:

Nei giorni scorsi l’artista, il cui album più recente, “After Hours” - qui la nostra recensione - risale allo scorso mese di marzo, ha trasmesso su TikTok un concerto virtuale, dando vita al primo evento di questo genere sulla piattaforma di video sharing. L’esibizione di The Weeknd è avvenuta attraverso un avatar e ha avuto come ospite la femcee Doja Cat.