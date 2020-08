Motley Crue, Nikki Sixx pensa di essere il bassista più sottovalutato di sempre

Non è raro che i fan dei Motley Crue rivolgano a Nikki Sixx delle domande via social, accompagnando l’interrogativo con l’hashtag #asksixx. E a volte il bassista dei Motley Crue risponde, specie quando i quesiti attraggono la sua attenzione e, ancora di più, permettono al musicista di celebrare i fasti di una band, la sua, che certo non soffre di bassa autostima. Oggi, alla domanda di un utente, Jody Bednar, su chi sia il bassista più sottovalutato di sempre Nikki Sixx, al secolo Franklin Carlton Serafino Feranna Jr., ha replicato: “Io”. In un tweet successivo poi il musicista statunitense, classe 1958, ha anche raccontato, a proposito dei suoi piani futuri, che vorrebbe scrivere un libro e che grandi cose sono in arrivo, specificando che il tour della band è ancora in sospeso, essendo stato rimandato al 2021 causa Covid-19. Quanto poi agli hobby dell’artista Nikki Sixx ha confermato di dedicarsi ancora alla pittura e ha grossomodo esplicitato la sua band preferita rispondendo “probabilmente qualsiasi album degli Aerosmith” alla domanda “album preferito?”.

La band losangelina avrebbe dovuto dare il via al suo The Stadium Tour nell’estate 2020, con Def Leppard, Poison e Joan Jett & the Blackhearts come supporter ma a causa dell’emergenza sanitaria la tournée andrà in scena il prossimo anno.