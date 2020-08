Chi è Aiello, il cantante di ‘Vienimi (a ballare)’

Da qualche tempo, specie dopo la pubblicazione del suo più recente singolo, “Vienimi (a ballare)”, si sente parlare di Aiello, cantautore calabrese originario di Cosenza che nel 2017 ha dato alle stampe il suo primo EP “Hi-Hello”. La pubblicazione di “Vienimi (a ballare)”, prodotta da Iacopo Sinigaglia e Alessandro Forte, avvenuta lo scorso 3 luglio, è stata preceduta dai brani "Arsenico", "Il cielo di Roma" e "La mia ultima storia", tutti estratti dall’esordio discografico dell’artista indie-pop.

Antonio Aiello, classe 1985, romano d’adozione, ha pubblicato il suo primo singolo, “Riparo”, nel 2011, ma bisogna aspettare fino al 2017 per l’EP “Hi-Hello”. Nel 2019, poi, Aiello debutta nel mercato del disco con “Ex Voto”, che segna anche la prima esperienza del cantautore con una major, Sony Music Italia: la nostra recensione del disco, se vi interessasse approfondire, la trovate qui.

Nel 2017 Aiello ha realizzato, in esclusiva per Rockol per la nostra rubrica #NoFilter, la sua "Come stai" in versione piano e voce. Ecco il video che ci aveva mandato all’epoca l’artista: