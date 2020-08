Elvis Costello, a ottobre il nuovo album ‘Hey Clockface’

Uscirà il prossimo 30 ottobre il nuovo album di Elvis Costello, “Hey Clockface”, registrato – si legge su Classic Rock Louder Sound – tra la Finlandia, la Francia e gli Stati Uniti, nello specifico, rispettivamente, a Helsinki, Parigi e New York. Il disco, il trentunesimo per il cantautore britannico, è stato poi mixato a Los Angeles da Sebastian Krys. Nelle diverse città dove ha fatto tappa, Costello è stato accompagnato da diversi musicisti, come Steve Nieve, Mickaél Gasche, Pierre-François ‘Titi’ Dufour e Renaud-Gabriel Pion a Parigi e il trombettista Michael Leonhart e i chitarristi Bill Frisell e Nels Cline a New York.

“Volevo scrivere ‘Helsinki-Paris-???’ sulla copertina del disco come se fosse stato un profumo o un’agenzia di pubblicità. Londra era una possibilità come terza città ma Londra c’è sempre. Torneremo ancora”, ha commentato la voce di “Everyday I Write The Book”, che a proposito di “Hey Clockface” ha aggiunto: “Volevo che l’album fosse vivace, sia che le canzoni richiedessero un modo di suonare forte e affilato e sia che ne richiedessero uno intimo e bellissimo”. Riferendosi poi nello specifico alle session parigine Costello ha raccontato: “Ho cantato dal vivo in studio, dirigendo dalla cabina vocale. Abbiamo inciso nove canzoni in due giorni. Abbiamo parlato molto poco. Quasi tutto ciò che i musicisti hanno suonato è stata una risposta spontanea alla canzone che stavo cantando. Sognavo di registrare a Parigi in questo modo, un giorno”.

L’ideale seguito di “Look Now” è stato anticipato nei mesi scorsi da brani come “No Flag” e "Hetty O'Hara confidential", entrambe parte di “Hey Clockface”. Ecco la tracklist completa:

1. Revolution #49

2. No Flag

3. They’re Not Laughing At Me Now

4. Newspaper Pane

5. I Do (Zula’s Song)

6. We Are All Cowards Now

7. Hey Clockface / How Can You Face Me?

8. The Whirlwind

9. Hetty O’Hara Confidential

10. The Last Confession of Vivian Whip

11. What Is It That I Need That I Don’t Already Have?

12. Radio Is Everything

13. I Can’t Say Her Name

14. Byline