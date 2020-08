Smashing Pumpkins, indizi sulla data d’uscita del nuovo album

Nei giorni scorsi gli Smashing Pumpkins avevano fatto sapere di essere al lavoro sull’ideale seguito "Shiny and oh so bright, vol. 1" - qui la nostra recensione -, uscito nel 2018 dopo quattro anni di silenzio discografico segnando anche il ritorno della formazione sulle scene dopo l’addio di Chamberlin e Iha. Nelle più recenti interviste, però, la band di Billy Corgan ha specificato che il primo vero album a partire dalla reunion sarà proprio il prossimo, al quale la formazione statunitense sta lavorando da circa un anno e che ha presentato come doppio. Nulla si sa, però, se non l’anno, il 2020, della pubblicazione dell’undicesimo album del gruppo. Per facilitare, ma non troppo, le cose ai fan, gli Smashing Pumpkins hanno ora pubblicato sul loro sito e sui social cinque diversi countdown che conducono a differenti date, lasciando intendere ai fan che una di queste potrebbe segnare l’ingresso nel mercato del nuovo album della band di “Tonight, Tonight”. Le date alle quali portano i conti alla rovescia sono il 28 agosto, il 18 settembre, il 9 ottobre, il 30 ottobre e il 20 novembre.

La band si è vista costretta, come molte altre, causa Coronavirus, ad annullare il suo tour, che nel caso degli Smashing Pumpkins avrebbe dovuto prendere il via la prossima primavera. Quattro date, a Washington, DC, Detroit, Boston e Chicago, sono state riprogrammate per l’estate 2021. Billy Corgan e soci avrebbero anche dovuto fare da supporter nel tour negli stadi d’America dei Guns N’ Roses.