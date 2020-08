MTV Video Music Awards 2020, nel cast anche Lady Gaga

I tradizionali premi musicali assegnati da MTV vedranno, per la prossima edizione della cerimonia, anche Lady Gaga tra i performer che animeranno l’evento. Miss Germanotta arriva sul palco degli MTV Video Music Awards 2020 con nove nomination - Artist of the Year, Best Quarantine Performance e, insieme ad Ariana Grande, grazie al singolo collaborativo “Rain on Me”, Video of the Year, Song of the Year, Best Collaboration, Best Pop, Best Cinematography, Best Visual Effects e Best Choreography – e si aggiunge al cast di performer composto dalla star del reggaton J Balvin, dai coreani BTS, da Doja Cat, The Weeknd, Roddy Ricch, Maluma e dai CNCO. La popstar statunitense è, insieme alla collega Ariana Grande, l’artista con più nomination. Oltre a lei, corrono per i VMAs 2020, Dua Lipa, i Coldplay, Ed Sheeran, Taylor Swift, Post Malone, Justin Bieber e molti altri artisti – qui la lista completa.

Fa notare The Hollywood Reporter che l’esibizione di Lady Gaga sul palco degli MTV Video Music Awards, da lei stessa annunciata sui suoi canali social, sarà la prima performance dal vivo, in questo caso televisiva, della voce di “Bad Romance”, che presenterà dunque al pubblico il suo più recente capitolo discografico, “Chromatica”. L’ultima volta che la cantautrice si era esibita ai Video Music Awards era stato nel 2013.

I’ve been at home dreaming of #Chromatica, and it’s finally time to take off for the first live performance 🛸 Tune in to the #VMAs on 8/30! ⚔️💓 pic.twitter.com/CwKWdsITtO — Lady Gaga (@ladygaga) August 13, 2020

I VMAs 2020, previsti per il prossimo 30 agosto, avrebbero dovuto andare in scena al Barclays Center di New York ma per garantire il distanziamento sociale dovuto alla pandemia di Covid-19 gli organizzatori hanno deciso di abbandonare l’idea iniziale: la rassegna avrà come sede diverse location, all’aperto, sparse per la Grande Mela. In Italia l’evento sarà trasmesso in diretta su MTV alle 2.00 della notte tra domenica 30 e lunedì 31 agosto.