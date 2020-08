Addio a Gordon Faggeter (già Cyan Three ed ex marito di Patty Pravo)

È mancato all'età di 72 anni Gordon Faggetter, già membro dei Cyan Three, primo marito di Patty Pravo e artista: aveva tra le altre cose curato copertine di album come "Camel" di De Gregori, conosciuto come "La Pecora". I Cyan Three furono il gruppo che accompagnò Patty Pravo negli esordi al Piper, e in cui Faggeter suonava la batteria. I due si sposarono nel 1968.

Faggetter era nato nel 1948 a Surrey nel Regno Unito. I Cyan Three arrivarono in Italia nel 1967, selezionati e scritturati da Alberigo Crocetta, per accompagnare le esibizioni di Patty Pravo al Piper Club. Successivamente il gruppo accompagnò anche Mia Martini.