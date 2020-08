Lago maggiore, concerto pic-nic con Irene Grandi e Simona Bencini

Debutta il 28 agosto sul Lago Maggiore a Lesa (Novara) la rassegna MusicNic, che propone un concerto in forma di pic-nic. Ad esibirsi sarà Irene Grandi, accompagnata dal suo chitarrista Saverio Lanza, alle ore 19 nel parco di Villa Zappa-Bencini. Si tratta di un’iniziativa di Simona Bencini, cantante dei Dirotta su Cuba, che da qualche anno vive sulle sponde del lago: la serata prevede poco meno di 100 persone a cui verrà fornita un cesto da pic-nic con cena e una postazione con coperta e cuscino sul prato (per un costo di 60€ a persona).

Ha spiegato la Bencini :

L’idea di MusicNic nasce come reazione, positiva e costruttiva, al senso d’incertezza sul futuro dell’intero mondo dello spettacolo in Italia, un’incertezza che si è venuta a creare con il lockdown causa pandemia Covid e con tutti i successivi protocolli di “distanziamento sociale” che chissà per quanto tempo ci assilleranno. L’idea di poter io, artista “disoccupata”, creare un nuovo spazio dove esibirmi e soprattutto dove far esibire amici e colleghi, mi sembrava un perfetto esorcismo alla situazione inedita e drammatica che stiamo vivendo”.

L’appuntamento con Irene Grandi è una sorta di “data zero”, con l’obbiettivo du trasformarlo in una rassegna fissa nelle prossime estati che si svolge non solo nella villa Zappa-Bencini ma anche in altri spazi verdi del Lago Maggiore e poi eventualmente in altri parti d’Italia.

Irene Grandi ha ripreso a suonare dal vivo lo scorso 22 luglio a Roma. Ha raccontato a Rockol, pochi giorni fa: