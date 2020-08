Discoteche, Bob Sinclar contro il distanziamento sociale

In questi giorni in cui si registra un nuovo aumento dei contagi (con un’eta media più bassa), si discute molto in politica e sui media delle discoteche, a partire dalle foto e video sui social che mostrano assembramenti e da casi come quello di un locale in Sardegna dove sono stati tracciati 16 positivi (su 20 della regione in un giorno).

A far discutrere è l'intervista del DJ Bob Sinclar, rilasciata a Ernesto Assante di Repubblica. Il DJ difende chi va a ballare e va contro Il distanziamento sociale:

è l’opposto di quello che significa stare insieme. Come puoi chiedere a chi ama ballare di mantenere una certa distanza dagli amici? La regola è ‘goditi l’attimo‘. Non ho un consiglio migliore.

(...)

Godere della possibilità di ballare sulla musica con gli amici è una delle chiavi di una vita felice. Il nostro umore è al minimo, non è il momento giusto per togliere alla gente la libertà di ballare”.

A far discutere ed è anche il rapporto con i concerti. In un periodo in cui la musica dal vivo è limitata ad eventi da 200 persone al chiuso e 1000 all’aperto, molti artisti si sono mossi per sostenere i lavoratori dello spettacolo rimasti fermi per l’assenza di grandi eventi. Andrea Laffranchi sul Corriere nota però che diversi cantanti ("la prima linea del tormentonismo dell’estate") fanno comunque seratein discoteca, in situazioni discutibili dal punto di vista della sicurezza. Scrive Laffranchi

Non è un concerto perché i cantanti salgono sul palco, fanno un paio di pezzi cantando su una base e fine dell’esibizione. Sul rispetto delle norme saranno magistratura e istituzioni a decidere se ci sono responsabilità o meno. E saranno i titolari a rispondere. Resta il fatto che c’è qualcosa che stona. Non è certo compito degli artisti controllare che le norme siano rispettate. Ma salendo sul palco, con la situazione sotto gli occhi, o vedendo i video di chi li ha preceduti, qualche domanda dovrebbero farsela. Anche perché in questi mesi hanno giustamente fatto fronte comune per chiedere tutele a un settore, quello del live, messo in ginocchio dal blocco dei concerti. Hanno rivendicato la necessità di un sostegno economico a quei lavoratori che sono la loro famiglia on the road e sono fermi da mesi con il conto in banca in sofferenza. In queste serate la categoria degli invisibili del live non lavora. Basta qualcuno che schiacci play e faccia partire la base. Non c’è un’economia che gira, un settore che riparte.

Il nuovo DPCM del 7 agosto ha reiterato le norme precedenti su eventi dal vivo e locali da ballo, ma la decisione su questi ultimi spetta alle singole regioni. Secondo quanto riportato dai quotidiani, il Governo sta chiedendo una stretta ai governatori, con la Toscana che risponde imponendo una distanza di 2 metri tra le persone sulle piste e le registrazioni degli accessi per la tracciabilità. La Puglia, con un'ordinanza, impone l’obbligo della mascherina quando non si può rispettare la distanza. Il governatore della Sardegna Solinas invece aveva dichiarato nei giorni scorsi di aver avviato un confronto con il comitato tecnico della Regione "per non pregiudicare tutti gli investimenti fatti nel settore e la ripresa cui assistiamo dal punto di vista turistico dopo mesi di chiusura”. Un'ordinanza regionale ha poi confermato l'apertura dei locali. Si legge nel testo, in vigore fino al 31 agosto

Continuano ad essereconsentite le attività che abbiano luogo in discoteche o altri locali assimilabili all’intrattenimento (in particolare serale e notturno), esclusivamente all’aperto, purché sia assicurato, con ogni idoneo mezzo, compreso quello dell’informazione e vigilanza, il divieto di assembramento e dell’obbligo di distanziamento interpersonale.

La Regione Calabria ha deciso invece di chiudere i locali. Proprio la questione della chiusura-riapertura fa discutere gli operatori e gli addetti ai lavori. Il Corriere della Sera ha intervistato Claudio Cecchetto e Albertino: entrambi sostengono che forse era meglio non riaprire del tutto.

Dice Cecchetto:

Per quanto riguarda gli assembramenti credo che sia impossibile evitarli in discoteca. Arrivati a questo punto possiamo dire che è un paradosso averle riaperte. Oppure al contrario è un paradosso puntare il dito contro queste situazioni dopo aver permesso il ballo.

Credo che la politica debba assumersi le sue responsabilità.

Gli fa eco il DJ e conduttore radiofonico: “Se la politica d'ora in poi sarà quella di chiuderle era meglio non aprirle del tutto”.