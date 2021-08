Metallica, 30 anni del "Black album" e la celebrazione continua del loro disco più famoso

Il 12 agosto 1991 usciva uno dei dischi più importanti del rock e del metal del decennio, e non solo: il cosiddetto "Black album", il disco senza titolo e dalla copertina (quasi) completamente nera della band di San Francisco.

Qualche fan storse il naso, pensando ad una "svolta commerciale", ma il disco è rimasto nella storia: Come si legge nella recensione di "Rock: 1000 dischi fondamentali" curato per Giunti da Eddy Cilia e Federico Guglielmi

Con l’aiuto del produttore Bob Rock, al tempo noto soprattutto per i lavori con Cult e Mötley Crue, confezionano un doppio LP: il thrash è un’eco piuttosto lontana, ma il gruppo riesce nella difficile impresa di evolversi non rinnegando le proprie radici – i “nuovi” elementi non sono a ben vedere del tutto tali ma preesistevano, benché un po’ nascosti, nei vecchi album – e non perdendo ispirazione e carisma.

(...)

L'album sale al primo gradino della classifica USA: sarà il best seller assoluto della band (sedici milioni di copie vendute solo in patria) e il disco che più di ogni altro sdoganerà il metal (ex) estremo presso il “normale” pubblico rock, abbattendo barriere ormai prive di significato.

La band sta celebrando l'album ormai da diverso tempo. Per i 10 anni uscì una versione Digital surround mix su DVD. Nel 2012, poco dopo i 20 anni, la band si imbarcò invece in un tour in cui l'album veniva eseguito per intero. E ovviamente è in corso la celebrazione-monstre con "The Metallica blacklist", con ben 53 cover di altrettanti artisti, tra loro molto diversi. L'ultima è questa suggestiva versione di "Nothing else matters" di Phoebe Bridgers

Anche l'anno scorso, si è esibita per l'anniversario (non proprio rotondo: 29 anni) suonando diversi brani all'Howard Stern Show, tra cui “The Unforgiven".