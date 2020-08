I Metallica celebrano i 29 anni del "Black album" con un mini-concerto

Il 12 agosto 1991 usciva uno dei dischi più importanti del rock e del metal del decennio, e non solo: il cosiddetto "Black album", il disco senza titolo e dalla copertina completamente nera della band di San Francisco. Qualche fan storse il naso, pensando ad una "svolta commerciale", ma il disco è rimasto nella storia: Come si legge nella recensione di "Rock: 1000 dischi fondamentali" curato per Giunti da Eddy Cilia e Federico Guglielmi

Con l’aiuto del produttore Bob Rock, al tempo noto soprattutto per i lavori con Cult eMötley Crue, confezionano un doppio LP: il thrash è un’eco piuttosto lontana, ma il gruppo riesce

nella difficile impresa di evolversi non rinnegando le proprie radici – i “nuovi” elementi non sono a ben vedere del tutto tali ma preesistevano, benché un po’ nascosti, nei vecchi album – e non perdendo ispirazione e carisma.

(...)L'album sale al primo gradino della classifica USA: sarà il best seller assoluto della band (sedici milioni di copie vendute solo in patria) e il disco che più di ogni altro sdoganerà il metal (ex) estremo presso il “normale” pubblico rock, abbattendo barriere ormai prive di significato.

La band ha celebrato i 29 anni dell'album ieri, con una performance all'Howard Stern Show, in cui ha suonato “Wherever I May Roam” e “The Unforgiven", più una versione acustica di "All Within My Hands” (da "St. Anger"). Su richiesta di Stern, Kirk Hammett ha suonato uno spezzoni di Purple Haze" mentre Hetfield ha riletto "Stairway to Heaven." Il video della performance è stato attualmente rimosso da YouTube: lo insereriremo qua appena tornerà disponibile

La band è attualmente iper-attiva: ha appena registrato un film-concerto che verra proiettato nelle Encore Drive-In Nights (al costo di 115 dollari a vettura, vale a dire circa 98 euro, per un massimo di 6 persone). E a fine agosto pubblicheranno "S&M2", il sequel Metallica di "S&M (Symphony and Metallica)" 20 anni fa, registrato lo scorso anno con la San Francisco Symphony Orchestra: il disco è atteso nei negozi il prossimo 28 agosto.