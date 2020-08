Bruce Springsteen, ecco quando sarà la nuova puntata di "From his home to yours”

Secondo il portale Backstreets, Bruce Springsteen ha "piani speciali" per il suo decimo appuntamento con il suo programma dj sulla radio satellitare SiriusXM. Il Boss, ormai dai diverse settimane, è protagonista di questa finestra in cui la musica è sempre protagonista. Ha realizzato diverse playlist, omaggiando artisti, periodi storici e anche sua moglie Patti Scialfa, nel giorno del suo compleanno. Il nuovo appuntamento è previsto venerdì 14 agosto a mezzanotte ET / 21.00 PT, su E Street Radio, Sirius XM Channel 20. Se proprio non si riesce a restare svegli, il Volume 10 sarà disponibile anche in questi orari di ritrasmissione nei giorni successivi.

SABATO 15 agosto - 8:00 e 17:00 ET

DOMENICA 16 agosto - 9:00 e 18:00 ET

LUNEDÌ 17 agosto - 7:00 e 16:00

MARTEDÌ 18 agosto - 12:00 e 8:00

MERCOLEDÌ 19 agosto - 10:00 e 18:00

GIOVEDÌ 20 agosto - 6:00 e 15:00 ET

VENERDÌ 21 agosto - 10:00 e 16:00 ET