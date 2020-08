Kanye West presenta il merchandising per la sua campagna elettorale

Kanye West ci crede. Proprio oggi ha presentato quella che dovrebbe essere la nuova linea di merch che accompagnerà la sua campagna presidenziale. Magliette e cappellini per supportarlo. Non sono ancora in vendità, ma già fanno discutere. Il rapper sta pianificando di candidarsi sotto la bandiera del “The Birthday Party” alle elezioni del 3 novembre, e finora è riuscito ad arrivare al voto presidenziale in un piccolo numero di stati americani. Nonostante tutto - oltre a pure tecnicalità come aver mancato la scandenza per presentare la propria candidatura in alcuni stati (alcuni dei quali chiave) e i sondaggi, che lo danno a non più del 2%, le turbolenze familiari, che lo stanno vedendo in rotta con la famiglia della moglie Kim Kardashian e con la sua stessa coniuge, che nonostante tutto lo sta difendendo dagli attacchi di parte dell'opinione pubblica per via del suo disturbo bipolare - Kaney West non ha abbandonato il sogno di diventare il successore di Donald Trump.