John Frusciante: "I Joy Division mi hanno salvato la vita"

C'è un sottile filo rosso che collega i Joy Division ai Red Hot Chili Peppers, in particolare al chitarrista John Frusciante, rientrato nella band nel dicembre del 2019. In un'intervista pubblicata da Vinyl Writers, Frusciante ha rivelato quale è stato l'album che gli ha permesso di rimanere a galla in alcuni dei momenti più bui della sua vita. Si tratta di "Unknown Pleasures" dei Joy Division, disco più volte annoverato dal chitarrista fra i progetti "fondamentali" nella storia della musica. Frusciante ha raccontato che proprio durante la metà degli anni ’90, mentre i Red Hot Chili Peppers ottenevano un successo sempre maggiore e i suoi crescenti problemi di tossicodipendenza lo costringevano ad abbandonare la band, in questo momento di perdita di controllo e di vuoto, il gruppo capitanato da Ian Curtis gli ha permesso, con quella musica così viscerale, di non toccare il fondo, di rimanere in piedi. "Non sono una persona che si pente delle cose, ma non c'è niente da addolcire: la fase della mia vita che ho attraversato a metà degli anni '90 dopo aver lasciato i Red Hot Chili Peppers non dovrebbe essere d'ispirazione per nessuno", ha spiegato l'artista. Ma perché proprio i Joy Division? "Non tanto perché il loro sound oscuro si adattava al mio umore triste, ma per il loro senso della semplicità. Si tratta di un disco che ha creato un impatto enorme con elementi semplici". Su YouTube è possibile trovare una sua interpretazione del brano "New Dawn Fades". I Red Hot Chili Peppers sono attesi in Italia, a Firenze, il prossimo anno (leggi qui).

