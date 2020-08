Jeff Tweedy vi spiegherà come scrivere una canzone in un libro

Jeff Tweedy decisamente non si ferma: il leader dei Wilco sta passandi buona parte della pandemia realizzando “The Tweedy Show”, uno spettacolo in streaming assieme ai figli iun cui parla esegue canzoni (talvolta cover anche improbabili, come quella di Billie Eilish di un paio di settimane fa). Pochi giorni fa ha anche pubblicato la colonna sonora di "The showbiz kids", documentario della HBO, sempre inciso assieme ai suoi figli.

E ha scritto un libro. Un altro, dopo l'acclamata autobiografia "Let’s Go (So We Can Get Back)", pubblicata anche in Italia da Sur edizioni nel 2019 (con il sottotitolo "Una storia di dischi e discordie con i Wilco (e non solo)". Il nuovo volume esce il 13 ottobre per la Penguin, con il titolo "How to write one song", ed è dedicato al processo creativo: ci sarà da prestare attenzione, visto che Tweedy è uno dei più interessanti e stimati songwriter americani degli ultimi 20 anni.

How to Write One Song porta i lettori nell'intimo processo di scrittura di una canzone - testi, musica e messa insieme - e accede al profondo senso di meraviglia che rimane al centro di questo atto artistico curioso, ma incredibilmente appagante. Ma riguarda anche l'importanza di rendere la creatività parte della tua vita ogni giorno e di sperimentare la speranza, l'ispirazione e la gioia disponibili per chiunque sia disposto a iniziare. Il libro ci mostra come amare le cose che creiamo, e come loro ci amano a loro volta.

Ecco la copertina del volume