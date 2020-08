Muse, i dettagli del film-concerto tratto da "Simulation theory"

Si parla da qualche mese di un film tratto "Simulation theory", l'album del 2018 della band inglese: lo scorso maggio Matt Bellamy aveva dichiarato che sarebbe stato "La nostra versione di 'The Wall', o qualcosa del genere". I Muse hanno svelato oggi i dettagli del progetto, intitolato semplicemente "Simulation theory film", e accompagnato da un box set a fine anno.

Il film verrà distribuito in poche sale IMAX tra meno di una settimana, il 17 agosto, per poi essere messo in vendita in digitale il 21 di agosto. Il film è in parte dal vivo, in parte narrativo ed è stato diretto da da Lance Drake (che ha anche girato tutti i videoclip dell'albim) e prodotto da Muse, Pulse Films, Lance Drake, Jesse-Lee Stout e Matthew Bellamy.

Si legge nella presentazione: "il film segue un team di scienziati mentre studia la fonte di un'anomalia paranormale che appare in tutto il mondo. Sfumando i confini tra narrativa e film concerto, virtuale e realtà, il tour più teatrale dei Muse fino ad oggi lancia lo spettatore attraverso uno spettacolo soprannaturale, interrogando il mondo che ci circonda".

Le parti dal vivo sono state girate alla O2 arena di Londra nel settembre 2019. Questo il trailer:

A fine anno arriverà anche un box set, con il video, la registrazione audio dello show. La versione deluxe conterrà vari bonus, tra cui una custodia a dorma di VHS