Morrissey ai fan: "Vi supplico, pregate per mia madre"

Uno straziante messaggio, pubblicato su Morrissey Central, per chiedere aiuto per la madre gravemente malata: è l'appello dell'ex-voce degli Smiths

Firmato con il nome completo Steven Patrick Francis Morrissey e postato tre giorni fa, il messaggio è indirizzato in particolare ai fan di alcuni paesi e tra questi c'è l'Italia - nonostante il cantante abbia con il nostro paese un rapporto controverso: "Lei è tutto cio che ho", scrive Morrissey

Ecco il messaggio completo:

Con questa voce rotta vi supplico, amici miei, di offrire preghiere di speranza e preghiere di intercessione per la guarigione di Elizabeth Anne Dwyer, che è mia madre, che è nei guai, e che è l'unica ragione di tutto il bene e la mia motivazione nella vita.

Chiedo in particolare ai miei amici in Cile, Messico, Italia, Perù, Paraguay, Brasile, Stati Uniti, Ecuador, Israele e Irlanda di offrire le loro preghiere per Elizabeth - perché lei è tutto ciò che ho, e le nostre richieste collettive potrebbero svegliare gli dei dormienti.

Lei sono io, e senza il suo vahaan koee kal hal ... non c'è domani. Non chiedo di più ... perché non potrebbe esserci altro da chiedere