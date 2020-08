Patti Scialfa: "Bruce è sempre in studio, in questo periodo"

Una decina di giorni fa vi raccontavamo del Boss che ha dedicato una puntata di "From his home to yours”, il suo show radiofonico, alla moglie Patti Scialfa - con un'anteprima del disco della cantautrice attualmente in lavorazione.

Scialfa ha pubblicato tre album: l'ultimo è del 2007, "Play it as it lays", realizzato con Ron Aniello - che ha presentato a Bruce ed è diventato il suo produttore di fiducia (ha lavorato a "Western stars", tra le altre cose). In una lunga intervista all'edizione americana di Rolling Stone, Scialfa ha raccontato molti dettagli inediti sia del modo in cui lavora, sia del suo rapporto musicale con il marito, e di come il ménage casalingo si sovrapponga inevitabilmente alla musica.

"Si, sto registrando un album, sono a metà strada", ha raccontato Scialfa, che ha pure inciso due canzoni inedite per la serie TV "Pearl". "Metà delle canzoni è registrata e mixata. Ho il resto delle canzoni, ma devo finire di scrivere i testi. Ho la melodia e la musica, e di solito ho sempre il ritornello. E poi devo rivedere tutto, essere sicura di ciò che voglio veramente esprimere".

Il disco potrebbe arrivare nella primavera del 2021, spiega Scialfa, ma c'è un problema: l'album viene registrato nello studio casalingo all'interno della proprietà degli Springsteen in New Jersey, dove la coppia è rimasta nella Pandemia. Ma anche Bruce Sta lavorando ad un album e lo studio è sempre occupato:

Condividiamo uno studio e Bruce è così prolifico ultimamente che è difficile per me entrarci. Dice sempre: "Devo andare a incidere una cosa. Ottenere un po' di continuità è la cosa più difficile per me.

Lo studio, che gli Springsteen hanno mostrato in alcuni video recentemente (vedi sotto) ha una storia interessante e anch'essa ha a che fare con la vita e le relazioni di coppia dei due. Quando gli Springsteen stavano ristrutturando la proprietà, Bruce decise di costruire un garage per le auto d'epoca che colleziona.

Ma a quel punto è intervenuta Patti:

Sono entrata nel garage e ho detto: "No, no, no".

Ho chiesto a Bruce: "Mi lascerai fare uno studio qui?"

Bruce mi ha detto "OK, fallo." Mi ha dato pieno controllo sul progetto, che è stato meraviglioso, e abbiamo gusti molto simili. Ho lavorato con il nostro ingegnere del suono Bob Clearmountain per mettere insieme la parte tecnologica. Abbiamo realizzato questa struttura davvero bellissima. Ha finestre e porte in modo da poter vedere fuori nella fattoria. È un posto dove puoi letteralmente lavorare 12 ore e pensare di aver lavorato solo tre ore. E 'davvero grandioso.

Scialfa, nell'intervista, si mostra invece molto scettica su quando potranno riprendere i grandi concerti: