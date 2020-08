Battiti Live, stasera la terza puntata: gli artisti sul palco

Torna stasera in tv Battiti Live, giunto al terzo appuntamento. In prima serata su Italia Uno, Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri conducono l'evento che vede alternarsi sul palco del Castello Aragonese di Otranto alcuni dei principali protagonisti musicali dell'estate 2020. In scaletta i tormentoni di questa stagione, da "Non mi basta più" di Baby K a "Ridere" dei Pinguini Tattici Nucleari.

Ci saranno poi Takagi & Ketra con Elodie, Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini, J-Ax, Boomdabash e Alessandra Amoroso, Rocco Hunt e Ana Mena, Gaia, Fred De Palma, Raf e Danti, Dotan e Francesco Renga.