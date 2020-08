Miley Cyrus, il 14 agosto il nuovo singolo ‘Midnight Sky’

Uscirà il prossimo 14 agosto il nuovo singolo di Miley Cyrus “Midnight Sky”. “So che sembra che stiate aspettando da sempre…ma non più…alla fine è tornata”, ha scritto sui social la cantante nell’annunciare l’imminente arrivo della nuova canzone. La notizia arriva dopo che da qualche giorno Destiny Hope Cyrus aveva iniziato a seminare indizi, come quando l’artista ha scritto sui social “Dua [Lipa] ha ascoltato quello che voi non avete ascoltato…” - Cyrus aveva fatto avanti la possibilità di una collaborazione con la cantante di origini kosovare in squadra con il produttore Andrew Watt - o quando ha pubblicato il suo video del 2008 di “Start All Over” lasciando sperare, attraverso il testo che lo accompagnava, in un prossimo ritorno di scena con musica inedita, ribadito da un successivo video con un teaser.

I know it feels like you’ve been waiting forever and ever .... but no more..... She is finally here.



My new single MIDNIGHT SKY. AUGUST 14th. PRE SAVE NOW.https://t.co/DOu4O3zbvD pic.twitter.com/o4CR1yZtHn — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) August 6, 2020

Tra le più recenti pubblicazioni dell’artista statunitense ricordiamo i singoli dello scorso anno “Mother's Daughter” e “Slide Away”. Nello stesso anno Miley Cyrus ha messo a disposizione dei fan la traccia collaborativa con Ariana Grande e Lana Del Rey “Don't Call Me Angel” e il brano “On a Roll” uscito però con lo pseudonimo Ashley O.

Dopo aver consegnato ai mercati, la scorsa primavera, l’EP “She Is Coming”, la cantante ha lasciato i fan in sospeso con la promessa che all’EP avrebbero fatto seguito tanto i successivi “She Is Here” e “She Is Everything” quanto un album intitolato anch’esso “She Is Coming”. “Midnight Sky” potrebbe essere il segnale che il tempo perché alcuni di questi materiali vedano la luce è vicino.