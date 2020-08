VMAs 2020, la cerimonia abbandona il Barclays Center per il Covid-19

Se fino a qualche giorno fa era dato per assodato, dallo scorso 7 agosto sappiamo che la prossima edizione degli MTV Video Music Awards, in calendario per il prossimo 30 agosto, non si terrà più, come inizialmente previsto, al Barclays Center di New York. Le ragioni sono legate al contenimento della diffusione del Covid-19 e la notizia è stata divulgata dalla testata specializzata nel campo dell’entertainment Page Six, citando “preoccupazioni legate alla sicurezza”. Per ovviare al rischio di contagio gli organizzatori stanno prendendo in considerazione “diverse location all’aperto” nella Grande Mela, per far sì che gli annuali premi di MTV possano essere assegnati con modalità non troppo diverse dagli scorsi anni. Scrive Page Six, citando un portavoce del Barclays Center: “È diventato chiaro a questo punto che delle performance all’esterno con un pubblico limitato o senza pubblico sarebbero più praticabili e più sicure rispetto a un evento al chiuso”. Il discorso relativo al pubblico era stato già affrontato dallo staff dei VMAs, che aveva specificato già alla fine di giugno che l’evento sarebbe appunto stato o a porte chiuse o con un pubblico limitato.

Lo scorso anno gli MTV Video Music Awards erano stati assegnati al Prudential Center di Newark, New Jersey, mentre il Barclays Center aveva ospitato l’evento nel 2013. A oggi ancora non sono stati annunciati tutti i performer dei VMAs, ma solo i primi nomi: i BTS, Doja Cat e J Balvin. La lista completa delle nomination della prossima edizione invece la trovate qui.