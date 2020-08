Justin Timberlake, è in arrivo il sequel di ‘FutureSex/LoveSounds’?

Le recenti attività di Timbaland sui suoi social network lasciano intendere che “FutureSex/LoveSounds”, l’album del 2006 di Justin Timberlake al quale ha partecipato, come autore e produttore, anche Timbaland, potrebbe avere un secondo capitolo. L’idea che il progetto sia in cantiere arriva al pubblico dal profilo Instagram del rapper, DJ e produttore statunitense, al secolo Timothy Zachary Mosley, che qualche giorno fa ha pubblicato una foto insieme a Timberlake accompagnata dal testo “FUTURE SEXY LOVESOUNDS pt” con qualche emoticon che lascia sperare che quello che sembra un progetto non ancora di dominio pubblico presto possa diventarlo.

“FutureSex/LoveSounds”, secondo capitolo discografico di Justin Timberlake, è uscito nel settembre del 2006 ed è nato dall’intenso lavoro di squadra tra l'ex 'N Synch e il suo collaboratore di lunga data Timbaland. Il disco, prodotto ai Thomas Crown Studios del produttore, contiene i singoli “SexyBack”, “My Love”, "What Goes Around... Comes Around", "Summer Love", "LoveStoned” e "Until the End of Time". Oltre ad aver prodotto il disco e ad aver partecipato alla sua composizione in veste di autore Timbaland è presente anche in due tracce dell’album, “Chop Me Up” e “SexyBack”.

Il più recente materiale consegnato al mercato da Timberlake è il singolo, realizzato con il rapper, cantante e batterista Anderson .Paak., “Don’t Slack”, parte della colonna sonora del film d’animazione “Trolls World Tour”, uscito nel marzo 2020 dopo il singolo con SZA “The Other Side”. Dal punto di vista discografico invece la voce di “Cry Me a River” è ferma al suo quinto album, “Man of the Woods”, del febbraio 2018.