Who, guarda il primo della serie di video live inediti lanciata dalla band

È disponibile da oggi sul canale YouTube degli Who il primo della serie di concerti del passato, con contenuti inediti, che Roger Daltrey e soci pubblicheranno nelle prossime sei settimane. Il video di oggi del progetto battezzato “Join Together @ Home” testimonia il live della band di “My Generation” del 1982 allo Shea Stadium di New York. Trovate la clip qui sotto: sarà disponibile solo per i prossimi sette giorni.

L’idea dietro a “Join Together @ Home” è quella di mettere a disposizione del pubblico filmati rari e brevi video e, in chiusura, una performance inedita tratta da uno dei concerti del passato degli Who. L’iniziativa è promossa dall’associazione benefica, impegnata nel sostegno a chi combatte contro il cancro, Teenage Cancer Trust che gli Who hanno già sostenuto in passato. Le clip vorrebbero infatti incentivare il pubblico del gruppo britannico a devolvere donazioni.

Dopo ben tredici anni di silenzio discografico gli Who hanno pubblicato lo scorso anno il loro dodicesimo album, “Who”, ideale seguito del precedente “Endless Wire” (2006). A proposito del disco la band, nelle diverse interviste rilasciate alla stampa, ha raccontato anche un simpatico aneddoto sul rischio che uno dei brani di “Who” fosse rappato. Nella demo inviata da Pete Townshend a Roger Daltrey di "All This Music Must Fade" c’era infatti una parte rap che però il cantante e co-fondatore della band si è rifiutato di ricalcare. “Lasciamo che certe cose le facciano i giovani", ha commentato perentorio.