Madonna pronta a tornare alla Warner: l’indiscrezione del Sun

Scrive il tabloid britannico Sun, in un articolo firmato da Simon Boyle, che Madonna avrebbe lasciato, dopo circa dieci anni, la sua etichetta Interscope e sarebbe pronta a tornare alla Warner, dalla quale la popstar aveva preso le distanze nel 2007. Riferisce il Sun citando una fonte anonima: “Madonna è ancora una forza da non sottovalutare. Il fatto è che vende dischi, le persone in tutto il mondo la adorano e qualsiasi etichetta la vorrebbe avere nel suo catalogo”. E ancora: “Ora che il suo contratto con la Interscope sta giungendo a conclusione è libera e può scegliere dove andare e la Warner suona come il posto migliore considerando la loro storia. Ma Madonna ha un prezzo molto alto. Può chiedere molti soldi e vuole assicurarsi che qualsiasi contratto firmi sia la cosa migliore per lei e per la sua musica”.

Con la Warner la voce di “Holiday” ha pubblicato gli album “Like a Virgin” (1984), “True Blue” (1986), “Like a Prayer” (1989) e, dopo la parentesi con Maverick Records, “Confessions on a Dance Floor” (2005) e “Hard Candy” (2008). Con la Interscope, invece, la Signora Ciccone ha all’attivo i tre dischi, gli ultimi pubblicati dall’artista, “MDNA” (2012), “Rebel Heart” (2015) e “Madame X” (2019).

È dello scorso mese di luglio la notizia che Madonna non si è tirata indietro alla proposta di Dua Lipa di incidere un brano insieme. Si tratta di una nuova versione di uno dei pezzi, “Lievitating”, contenuti nel più recente capitolo discografico della cantante di origini kosovare, “Future Nostalgia”, e coinvolge, oltre a Madonna, anche Missy Elliot e The Blessed Madonna. Il brano uscirà il 14 agosto prossimo.