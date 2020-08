Foo Fighters, cancellato il tour dei 25 anni di carriera

Quest’anno i Foo Fighters celebrano i venticinque anni di carriera. Nel luglio del 1994, infatti, la band debuttava nel mercato del disco con l’album “Foo Fighters” e a partire dal prossimo mese di ottobre il gruppo statunitense aveva in programma di festeggiare l’anniversario portando la sua musica sui palchi delle stesse città a stelle e strisce nelle quali, venticinque anni fa, la band capitanata da Dave Grohl aveva fatto tappa con il tour a supporto del suo album d’esordio. Niente da fare, però, perché il Coronavirus ha sbarrato la strada al progetto dell’ex batterista dei Nirvana e dei suoi compagni di band, che hanno ufficialmente annunciato la cancellazione della tournée che era stata originariamente programmata per gli scorsi mesi di aprile e maggio e poi posticipata sempre alla luce dell’emergenza sanitaria. Se dunque le date estive del tour della band di “Everlong” sono state posticipate al 2021 – inclusa la data italiana, che vedrà la formazione di scena il 12 giugno 2021 agli I-Days di Milano – il “Van Tour” – così erano state battezzate le celebrazioni dal vivo – non sarà recuperato. La band avrebbe dovuto fare tappa in diverse città degli States come, tra le altre, Cleveland, Detroit, Cincinnati e Phoenix.

In un’intervista del mese scorso con Matt Wilkinson per Apple Music Dave Grohl, ricordando la pubblicazione di “Foo Fighters”, ha ripercorso la genesi dell’album raccontando, ad esempio, come la prima versione del disco sia nata in solitaria e per divertimento, prima di un consulto con la band e prima che le etichette si mostrassero interessate al progetto.

Il gruppo è discograficamente fermo a “Concrete and Gold” - qui la nostra recensione - del 2017, nono album della band. L’ultimo passaggio in Italia della formazione risale al 2018, quando all’interno del tour promozionale del disco la band si è esibita al Firenze Rocks del capoluogo toscano.